Roma, si stringe il cerchio sul direttore sportivo: contatti avviati con Modesto

Tre vittorie di fila e la Champions di nuovo a un passo. La Roma della nuova era De Rossi ha ripreso aria, e ora conta di chiudere per il direttore sportivo. Un ruolo lasciato scoperto 4 giorni fa da Tiago Pinto e che potrebbe essere preso da Francois Modesto. Il dirigente corso del Monza, caldeggiato fortemente da Lina Souloukou, ha ripreso quota in queste ore e sembra vicino al traguardo.



CONTATTI - I primi contatti risalgono allo scorso novembre, visti i buoni rapporti tra la Ceo e lo stesso Modesto visto che i due hanno lavorato insieme all’Olympiacos. Poi la pista si era raffreddata. I Friedkin avevano sondato alcuni profili stranieri salvo poi fare marcia indietro. Modesto, infatti, conosce bene il campionato italiano essendo anche stato calciatore del Cagliari. E a Trigoria non c’è più voglia di aspettare. Per questo a fine gennaio (durante la trattativa Baldanzi a Milano) come riporta oggi il Corriere dello Sport i contatti sono ripresi e avrebbero portato a un’intesa di massima con Modesto che prima però dovrebbe risolvere il suo rapporto col Monza. La Roma, infatti, vuole l’uomo mercato il prima possibile per avviare la seconda fase del progetto Friedkin. Quella della rifondazione.



CHI E' - Modesto, con un passato da calciatore in Italia che include un periodo trascorso al Cagliari dal 1999 al 2004, durante il quale ha collezionato 150 presenze e segnato tre gol, si è poi distinto come dirigente contribuendo alla crescita dell’Olympiacos, soprattutto nel contesto calcistico europeo. La sua esperienza nel club dell’armatore Evangelos Marinakis, a partire dal 2016, lo ha visto collaborare con Lina Souloukou, attuale CEO della Roma. Sotto la gestione di Modesto, come Talent Scout prima e Direttore Sportivo dopo, l’Olympiacos ha vinto 4 campionati e una Coppa di Grecia. Nel 2019 Modesto ha fatto il suo ingresso in Inghilterra con il Nottingham Forest, altra squadra di proprietà di Marinakis. Da collaboratore di mercato del club inglese (nello stesso periodo continuava a lavorare anche per l’Olympiacos), nel 2021-22 ha contribuito ad una storica promozione del Forest in Premier League prima di passare al Monza grazie a un blitz di Galliani.



GLI ALTRI NOMI - Nelle ultime settimane i Friedkin hanno avuto colloqui con altri dirigenti. In queste ore erano saliti in pole Florian Maurice del Rennes e l’ex Bayern Marco Neppe mentre erano scemate le quotazioni di Vivell e Mitchell. Nei mesi scorsi c’erano stati anche contatti con Massara, poi non proseguiti come conferma lo stesso ex dirigente del Milan.