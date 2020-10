La Roma e Keba Coly si dicono addio. Club e giocatore hanno rescisso consensualmente il contratto. Arrivato alla Roma nella stagione 2015/16, Keba non è mai riuscito a trovare continuità a causa degli infortuni che lo hanno tormentato sia nella capitale che durante le esperienze con Ascoli e Rende. Per lui ci sarebbero alcune offerte in Serie C.