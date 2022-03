Ormai nella Roma non è molto più di una riserva, e allora per Jordan Veretout si aprono scenari altrove. Il centrocampista è sul mercato e per lui è già arrivata un'offerta del Marsiglia. Troppo bassa per il club di Trigoria, che vorrebbe ben più degli 8 milioni proposti dai francesi: la valutazione è di circa 16 milioni di euro.