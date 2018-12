Dalla Spagna insistono su Kolarov all'Atletico. Che però – secondo il portale El Gol Digital – avrebbe fatto due richieste ben precise per trasferirsi a Madrid: un ingaggio come quello che percepisce a Roma (circa due milioni di euro a stagione) e un ruolo importante nella rosa. Kolarov, che piace tanto a Simeone per la sua natura competitiva, non vuole essere il sostituto di nessuno e vorrebbe avere garanzie sulla sua importanza nelle scelte del tecnico. Difficile che la Roma se ne privi a gennaio. In estate, se non dovesse arrivare il rinnovo del contratto (che è in scadenza 2020), si vedrà.