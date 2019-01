“Qual è il giocatore al quale il tuo club è sempre stato legato e che vorresti vedere arrivare in questo mese e perché?”. La domanda arriva dal profilo Twitter di Sky Sports News. A rispondere quello della Roma:accompagnata dall’emoticon di una capra. L’admin del profilo romanista è chiamato GOAT, che in inglese vuol dire sia capra che “Greatest Of All Time”, cioè il migliore di sempre.