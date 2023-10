Svilar 6,5: Il portiere del giovedì è qualcosa più di un riserva. Attento sui pochi palloni che insidiano il risultatoMancini 6,5: Comanda di testa, imposta di piede, si immola sui tentativi dalla distanza è bravo anche a tagliare il campo quando Lukaku parte centralmenteLlorente 6: Torna titolare nel difficile ruolo di vice Smalling che probabilmente ricoprirà anche a Milano. Gestisce senza affanniNdicka 6: Gara a petto in fuori, senza paura e con la voglia di andare a cercare palloni. A differenza di domenica li gioca bene, sempre con razionalità. In crescitaCelik 6,5: Da quella parte si spinge poco e male, merito anche del turco che nella ripresa mette pure Lukaku ed Elsha in portaBove 7: All you need is Bove. Segna un gol meraviglioso dopo 50 secondi, poi corre dappertutto con grande intelligenza. Ammonito e colpito duro, esce (1’st Paredes 6: entra al piccolo trotto)Cristante 7: In difesa ha assicurato una polizza che poche squadre possono permettersi, ma è lì a centrocampo che fa la differenza arpionando pensieri altrui e gestendo il giocoAouar 6: Più concentrazione e senso di sacrificio rispetto al Monza. La tecnica a livelli sublimi lo porta spesso a cercare la giocata complicata (88’ Cherubini sv)Zalewski 6: Prova seria, matura. Qualche sbavatura in fase di costruzione c’è ma viene subito tamponata (70’ Karsdorp 6: spallate e qualche sbavatura)El Shaarawy 7: La scommessa vincente. Strappa il pallone per il gol del vantaggio, serve a Lukaku quello del raddoppio e poi cerca la gioia personale beccando la traversa. Applausi strameritati. (70’ Belotti 6: entra con la gara in discesa, sfiora il tris)Lukaku 7: Spacca la porta per il 2-0 facendo sentire il rumore pure in quella Milano che lo attende al varco. Altra prova di leadership, e 13° gol di fila in Europa LeagueMourinho 7: Se la gode in tribuna la quinta vittoria di fila. La Roma va subito in vantaggio e comanda di fisico e personalità una gara facile solo perché i giallorossi decidono sia così