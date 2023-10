Emergono notizie poco confortanti sul pre-partita di Roma-Slavia Praga. E' stato necessario l'intervento di diversi agenti di Polizia per placare gli ultras cechi. Poco prima dell’inizio della sfida odierna, un gruppo di sostenitori degli ospiti, che transitava a piedi in Via Cavour, ha aggredito gli agenti che erano radunati all'esterno del commissariato di zona. Ben tre rappresentanti delle forze dell'ordine sono stati feriti dopo il lancio di petardi e numerose bottiglie di vetro, con 4 ultras dello Slavia Praga che sono immediatamente stati riconosciuti e arrestati.



DURANTE IL MATCH - Anche allo Stadio Olimpico il clima non è stato affatto leggero. Una parte del settore ospiti ha sfondato il cordone di sicurezza degli steward e si è diretta verso la vetrata della Curva Nord, facendo partire subito un lancio di oggetti tra i due settori, con gli steward che hanno provato invano a ristabilire l'ordine. È stato necessario, dunque, l’intervento degli addetti alla sicurezza, che si sono scontrati con gli ultras dello Slavia. Come riporta Il Corriere dello Sport, inoltre, i tifosi dello Slavia Praga hanno mostrato, come una sorta di trofeo, una pettorina di uno stewart sporca di sangue.