Dopo le gare di ieri di Champions League, la settimana europea delle italiane continua in Europa League. Oggi alle 21 all'Olimpico la Roma di Josè Mourinho affronterà lo Slavia Praga per la terza giornata della competizione. I giallorossi sono a punteggio pieno proprio insieme ai cechi nel gruppo G completato da Servette e Sheriff Tiraspol (che si affronteranno alla stessa ora). La Roma finora ha vinto due partite su due contro le altre squadre del girone, sei gol fatti e appena uno subito. La partita sarà visibile in tv su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, in chiaro su Tv8 e in streaming su Sky Go e Dazn.



GLI ASSENTI - Oggi cercherà i tre punti in casa per prendersi la vetta solitaria del gruppo e dare continuità alle ultime prestazioni: tra campionato ed Europea League ha vinto tutte le ultime quattro partite, l'ultima sconfitta è di un mese fa a Marassi contro il Genoa. Tante assenze per Mourinho che terrà a riposo anche Dybala in vista del big match contro l'Inter (dovrebbe recuperare per la panchina), ancora out Smalling, Renato Sanches e Pellegrini. Fuori anche Azmoun e Kristensen, tra i pali spazio a Svilar.



Le probabili formazioni

Roma (3-5-2): Svilar; Mancini, Llorente, N'Dicka; Karsdorp, Bove, Cristante, Aouar, Zalewski; Lukaku, El Shaarawy. All.: Mourinho (squalificato, in panchina il vice Foti).

Slavia Praga (3-5-2): Mandous; Vleck, Ogbu, Holes; Doudera, Boril, Zafeiris, Masopust, Schranz; Chytil, Jurecka. All.: Trpisovsky.