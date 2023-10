Chris Smalling resta in infermeria. L’inglese non riesce a recuperare per la gara contro il Monza di domenica (ore 12.30), il dolore tendineo è ancora forte e rischiare potrebbe comportare ulteriori giorni di stop. Meglio aspettare, anche perché Mourinho ha recuperato Llorente dalla lesione al flessore della coscia destra accusata in Genoa-Roma. Lo spagnolo sarà al centro della difesa con Mancini a destra e Ndicka a sinistra. Cautela anche per Renato Sanches che potrebbe tornare contro l'Inter.