Slitta l’ufficialità dello scambio Politano-Spinazzola e salta quasi sicuramente anche la partenza dell'esterno ex Inter per Parma dove Fonseca lo avrebbe portato in panchina. L’intoppo è causato dalla mancata firma di Spinazzola con l’Inter. Il club nerazzurro infatti, dopo le visite svolte questo pomeriggio dal terzino, ha chiesto un supplemento di test fisici che Spinazzola svolgerà domani mattina al centro sportivo Suning. La trattativa non sembra in discussione, ma finché non ci sarà l'idoneità del terzino non può arrivare l'annuncio dello scambio.