Slitta la cessione di Patrik Schick da parte della Roma. Nei giorni scorsi, infatti, i giallorossi avevano trovato l'accordo con il Bayer Leverkusen sulla base di 28 milioni di euro complessivi tra parte fissa e bonus. In giornata erano in programma le visite mediche, slittate a causa di un caso di positività per un membro dello staff della nazionale ceca. L'attaccante, dunque, è in quarantena.