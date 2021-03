Roma col fiato sospeso per Jordan Veretout. Il problema muscolare che ha costretto il francese ad uscire anzitempo durante la gara con la Fiorentina è sembrato da subito piuttosto serio. Sono previsti per domani gli esami strumentali: una prassi utile ad aspettare la riduzione del versamento sanguigno all’interno del muscolo. Ma dai primi controlli tutto lascia presagire a una lesione al flessore della coscia destra. Il centrocampista sarebbe costretto a fermarsi almeno per un mese. Veretout oggi ha svolto soltanto terapie a Trigoria, mentre la squadra era impegnata nel consueto allenamento mattutino.