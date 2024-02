Roma, Smalling ancora in gruppo: le sensazioni verso l'Inter

Chris Smalling vede sempre di più il rientro in campo dopo i fastidiosi problemi fisici che lo tengono fuori dall'inizio di settembre. L'assenza del centrale inglese è stata motivo di polemiche da parte dell'ex tecnico giallorosso Josè Mourinho, ma come anticipato da Daniele De Rossi, 3 vittorie su 3 da quando è subentrato alla guida della squadra capitolina, contro l'Inter Smalling potrebbe rientrare tra i convocati.



BUONE NOTIZIE - Anche oggi, infatti, l'ex Manchester United si è allenato per intero con il gruppo, ragion per cui è lecito aspettarsi una chiamata dopo ben 161 giorni di assenza.