Chris Smalling non si può ancora definire un giocatore della Roma. L’inglese è a Manchester in attesa del via libera per tornare nella capitale, ma al momento la trattativa non si è ancora sbloccata. L’ottimismo di questa mattina ha lasciato il passo a una leggera apprensione per un’affare che non ha ancora trovato la quadra decisiva. Il gruppo di intermediari guidato da Jozo Palac e la delegazione della Roma composta da Guido Fienga e il vicepresidente Ryan Friedkin riprenderanno le trattative a Trigoria nel pomeriggio, dopo una breve pausa pranzo. L’obiettivo di tutte le parti è arrivare alla fumata bianca in giornata. Il nodo è legato alla valutazione: il Manchester vuole 20 milioni includendo magari il cartellino di Mensah.