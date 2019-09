Ecco le prime parole da romanista di Smalling oggi in conferenza stampa



Sei un giocatore con tanta esperienza e tante partite in Premier League, quali differenze pensi di trovare nel campionato italiano?

Giocare in Serie A un giorno era uno degli obiettivi della mia carriera, in particolare come difensore. Poter abbinare i punti di forza della Premier League con la Serie A è una grande opportunità di crescita.



Avevi già parlato con Fonseca, quali sono le tue sensazioni dopo aver lavorato con lui ed esserti allenato a Trigoria?

Avevo parlato con lui prima di arrivare, mi ha spiegato cosa voleva da me e dalla squadra. Eravamo d’accordo su diversi punti. Dopo i primi allenamenti ho visto cosa vuole dalla squadra, che pressi, con difensori aggressivi rapidi a controllare lo spazio alle loro spalle. È stata una bella settimana.





Hai vinto l’Europa League con il Manchester United, la Roma ha le caratteristiche giuste per arrivare in fondo?

Sì, la Roma ha tutte le possibilità di vincerla e anzi parte tra le favorite anche se ce ne sono altre. Sarebbe bellissimo vincere questa competizione una seconda volta in Italia.



Lo spirito con cui affronti questa avventura è per rilanciarti per un’altra esperienza o restare a lungo a Roma?

È un’opportunità stimolante, ero molto interessato e non vedevo l’ora di iniziare. Voglio concentrarmi sulla prossima partita, capire i metodi di allenamento del mister. Se a fine stagione sarà andato tutto bene e il club sarà soddisfatto, sarà bello per me rimanere anche a lungo termine.



Che idea ti sei fatto del razzismo in Italia? C’è un problema negli stadi italiani vedendo quello che è successo con Lukaku?

Il razzismo è un fenomeno inaccettabile che va estirpato, ma in tutto il mondo. Occorre un cambio generazionale, che i giovani imparino a comportarsi in un modo diverso. È triste che accada in tempi moderni.



Di solito i giovani accettano il prestito, tu sei esperto. Cosa è successo allo United per farti accettare un anno di prestito e perché la Roma?

Non sono più giovane, ma mi piacciono le nuove sfide. Ho passato anni bellissimi lì, ora sono in un grande club e non mi piace avere rimpianti. È una sfida stimolante, devo dimostrare al mio nuovo club che ha riposto la fiducia nella persona giusta.



È una persona attenta ai dettagli, ha pensato a uno staff o un riferimento personale a Roma per l’alimentazione? Quale dubbio le è venuto prima di scegliere la Roma?

No, quando ho parlato con il club erano consapevoli delle mie attività nel sociale o il mio stile di vita per l’alimentazione e della dieta che seguo. Mi ha subito messo in contatto con il nutrizionista e lo chef, mi hanno proposto menu personalizzati e non ho avuto preoccupazioni a riguardo. Per me è un’occasione stimolante, sono felice che il club mi abbia messo nelle migliori condizioni per ambientarmi. Non ho avuto dubbi nell’accettare, ho sempre sentito parlare benissimo di Roma e dell’Italia, non vedo l’ora di assaporare quello di cui ho sentito parlare.



Pochi giocatori inglesi lasciano la Premier per l’Italia, perché? C’è un compagno che ti ha impressionato?

È vero, non sono molti inglesi che dalla Premier vanno all’estero. Io ho sempre voluto, non vedo l’ora di iniziare con la Roma. Non voglio avere rimpianti, era un’esperienza che volevo assolutamente fare. La prossima settimana dopo la sosta sarà il momento per conoscere tutti i compagni e capire la routine e i metodi di allenamento del mister.