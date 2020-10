La Roma non avrà a disposizione Chris Smalling per la sfida con lo Young Boys, in programma giovedì prossimo. La distorsione al ginocchio sinistro rimediata in allenamento a Trigoria, ha costretto l’inglese a saltare il Benevento ieri e lo terrà fermo anche nell’esordio in Europa League. La preoccupazione di Fonseca arriva però fino a lunedì prossimo, quando la sua squadra sarà ospite del Milan capolista a San Siro. “Non so se Smalling ci sarà” ha ammesso ieri nel post-partita il tecnico, che ha bisogno dell’ex Manchester per trovare maggior equilibrio e dare solidità al reparto arretrato, apparso ieri in difficoltà. L’ultima presenza di Smalling con i giallorossi risale al primo agosto, in occasione della partita vinta contro la Juventus per 3-1 a Torino.