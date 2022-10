Chris Smalling, difensore della Roma, ha parlato nel prepartita del match contro l'Inter ai microfoni di Dazn: "Siamo delusi dall'ultima partita ma penso che abbiamo giocato molto bene, abbiamo creato tante occasioni però il calcio è così. Abbiamo lavorato duro nelle ultime due settimane e oggi dobbiamo lottare per i tre punti". L'inglese ha anche risposto su come si marca Edin Dzeko, suo ex compagno: "Edin lo conosco molto bene. E' un grande giocatore. Sarà una bella partita"