Dopo gli infortuni tra novembre e gennaio della scorsa stagione Smalling è tornato il giocatore del primo anno in giallorosso: pochi acciacchi e tanta esperienza. In questo campionato è un titolare fisso della difesa a tre di José Mourinho e nel match di ieri con l’Inter ha trovato il suo quinto gol di testa in giallorosso. Nel lasso di tempo tra il primo gol di Smalling con la Roma (ottobre 2019) fino a oggi solo Bremer (7 reti), e D’Ambrosio dell’Inter (6) hanno fatto meglio dell’inglese tra i difensori come riporta ForzaRoma.info.