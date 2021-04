. ​Anche ieri il difensore inglese ha svolto lavoro differenziato e non si possono prevedere tempi per il suo rientro: lcioè quasi 40 giorni fa. E non è che prima le cose siano andate molto meglio. Al momento non è previsto il rientro in gruppo. L’infortunio muscolare alla coscia sinistra è la conseguenza di unche nei giorni scorsi lo ha portato in Spagna per un consulto dalspecialista nella cura con i fattori di crescita. Il problema non è stato ancora risolto e il timore è che il suo stop possa protrarsi fino a fine stagione o che comunque possa essere a singhiozzo come è stato finora.Un brutto colpo per Paulo Fonseca che tanto si era speso per lui nella finestra estivo-autunnale. Smalling, infatti, arrivòo dopo un lunghissimo ed estenuante tira e molla traIl club inglese, dopo averlo prestato la scorsa stagione ai giallorossi, non era incline a nessuna forma di sconto rispetto ai 20 milioni richiesti. Poi, anche col pressing del difensore, si è raggiuntoIl suo arrivo a Ciampino fu celebrato dai tifosi e Fonseca corse ad abbracciarlo a Trigoria. D'altronde con 30 presenze da titolare e un impatto devastante per un difensore britannico in serie A nella stagione precedente c'era motivo per leccarsi i baffi.Nel corso della stagione Smalling ha spesso alzato bandiera bianca tantodal primo minuto a cui si aggiungono i 130' nelle fase di girone di Europa League. Diciotto le assenze totali finora, peggio aveva fatto solo aquando furono 21. Ma a fine stagione. Una presenza a singhiozzo che la difesa della Roma ha accusato non poco.d'altronde. ​Nelle 10 partite di serie A in cui il gigante vegano ha giocato da titolare sono arrivate 7 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte. Quando invece è mancato per via degli infortuni il dato è crollato: 5 sconfitte, 4 pareggi e 4 vittorie.