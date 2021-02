Anche nella seduta odierna di allenamento, la Roma non ha potuto contare su Chris Smalling e Marash Kumbulla, che esattamente come ieri hanno svolto lavoro differenziato. Fondamentali saranno i riscontri circa le condizioni di Roger Ibanez, che ha accusato qualche problema fisico dopo il match con l'Udinese e che è da considerare in dubbio per il match di Europa League di giovedì contro il Braga. Lavoro parziale in gruppo invece per Calafiori.