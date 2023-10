Archiviata la pausa nazionali, la Roma è tornata in campo a Trigoria. José Mourinho uesta mattina non ha potuto ovviamente contare sulla presenza dei nazionali, ma nemmeno su quella degli infortunati. Non sono scesi in campo con i compagni infatti Smalling, Llorente e Renato Sanches. Tutti e tre puntano almeno alla convocazione per la ripresa del campionato e domani dovrebbero allenarsi in gruppo con i nazionali rientrati. Assente anche Paulo Dybala, ancora alle prese con la lesione distrattiva al collaterale mediale nonostante le sue condizioni stiano migliorando giorno dopo giorno.