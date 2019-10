Chris Smalling, difensore della Roma, parla a Forbes, rilasciando una lunga intervista sulla sua esperienza in giallorosso: "Qualche anno fa non usavo molto i social e la mia vita restava privata. Ma sono cresciuto. Soprattutto negli ultimi anni, penso di essere in un punto in cui posso usare piattaforme del genere per essere in grado di diffondere un messaggio positivo e dare l’esempio. Ho sondato il terreno con alcuni altri marchi, non solo nel settore dell’abbigliamento ma anche nel settore alimentare, o in qualsiasi campo che penso possa avere un impatto. Nel giro di pochi anni penso che sarò in grado di essere più coinvolto negli investimenti che faccio".



SUI SOLDI - "Mia madre non ha mai navigato nel lusso, quindi molto di quello che ho guadagnato all’inizio l’ho utilizzato per darle una mano. Il fatto di essere nella posizione fortunata in cui mi trovo e avere una carriera avviata mi porta a dovermi assicurare di non prendere decisioni sbagliate. Se riesco a prendere decisioni intelligenti e avere un impatto sociale oltre che ad essere coinvolto nelle scelte che faccio, penso che sia l’ideale".



SUL CALCIO ITALIANO - "Mi piace molto il calcio italiano e penso che sia adatto al mio gioco. Spero di arrivare a maggio e poter dire di aver avuto una buona stagione, che la squadra è andata bene e che abbiamo raggiunto un grande successo. Non ci sono troppi giocatori inglesi che si avventurano all’estero. Si iniziano a vedere i giovani giocatori andare all’estero in prestito e avere un grande successo, ma penso che sia un peccato che più persone non si avventurino. Avere l’opportunità di vivere la Serie A in un grande club come la Roma era una possibilità troppo importante da rifiutare".