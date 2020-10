Infinita, a tratti stucchevole visto l'atteggiamento del Manchester United. La telenovela Smalling si arricchisce di un altro colpo di scena. ​I passi avanti compiuti e riportati nella serata di ieri sono stati vanificati nella mattinata odierna quando i Glazer, vertici del Manchester United, hanno riportato la richiesta per il difensore a 17,5 più 2,5 di bonus, rendendo insufficiente, di nuovo, la proposta romanista che si era spinta a 15 milioni.



SACRIFICI - A risolvere tutto sembra essere stato Smalling, disposto a ridursi l'ingaggio così come il suo agente è disposto a ridurre le commissioni per favorire l'ok. Intanto il procuratore dell'inglese ha prenotato un volo per Roma nel pomeriggio.