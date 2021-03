Il difensore della Roma, Chris Smalling, ha parlato nel prepartita della sfida contro il Genoa ai microfoni di RomaTV



“L’inizio di stagione è stato frustrante, non ho mai avuto così tanti infortuni. Ora sto bene e spero di aiutare la squadra e giocare con regolarità. La Roma vuole essere in corsa in tutte le competizioni, ci sono tante partite e servono tutti i calciatori. Spero da ora di essere sempre a disposizione. Genoa? Pressano alto, spingono forte e dobbiamo essere concentrati dall’inizio alla fine. Ciò che conta oggi sono i tre punti”.