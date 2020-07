Il countdown è cominciato. Tra dieci giorni termina il prestito di Smalling alla Roma. Che ultimato il campionato, vuole trattenere l’inglese anche per il futuro, Non solo quindi per l’Europa League come scrive il Messaggero. La partita è doppia da tempo: riscattare Chris Smalling e garantirsi sia il presente (rappresentato dalla competizione europea) che il domani con un triennale che aspetta soltanto di essere firmato.



CIFRE - Da qualche giorno è iniziato il pressing diretto del ragazzo sulla dirigenza dello United. La Roma è ferma a 14 milioni, che si tratti di un prestito con obbligo di riscatto o un’operazione di acquisizione diretta. Il Manchester, partito da una valutazione di 25 milioni, è sceso a 20 ma oltre non vuole andare.