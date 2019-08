Chris Smalling è un nuovo difensore della Roma: il difensore inglese è atterrato nella Capitale, pronto a sostenere le visite mediche e a firmare il suo contratto coi giallorossi. Queste le parole dell'intermediario dell'operazione con lo United, Stefano Pasquali, a Tele Radio Stereo: "Quella che ha portato Smalling in Italia è stata un’operazione lampo, portata avanti nell’interesse delle tre parti in causa. La Roma è stata brava a muoversi rapidamente. Chris è un ragazzo con la testa sulle spalle, molto motivato, vuole al più presto riconquistare la nazionale ed è adatto alle caratteristiche dello scacchiere di Fonseca. Avrà bisogno di poco tempo per entrare nei meccanismi della Roma"