Chris Smalling, difensore della Roma, parla a Roma Tv prima della sfida contro la Roma: "Questo momento della stagione è particolare, bisogna restare il più possibile attaccati. Lo scorso anno dopo un’ottima prima parte, abbiamo faticato alla ripresa e non vogliamo commettere lo stesso errore. Adesso abbiamo tanti giocatori e vogliamo lottare fino alla fine. Ranieri? Sì, ho già affrontato Ranieri in Inghilterra, è un tecnico che ha vinto tantissimo in giro per il mondo, prepara molto bene le partite e sfrutta punti deboli e di forza. Anche noi però abbiamo un tecnico molto preparato sotto il profilo tattico, molto equilibrato e tattico e che ci ha preparato al meglio. Oggi dobbiamo attenerci al nostro piano tattico".