Chris Smalling è pronto a tornare. Ma difficilmente lo farà da titolare contro il Monza. Il difensore inglese, infatti, inizierà sul campo oggi quel percorso di riavvicinamento che dovrebbe portarlo a giocare a San Siro contro l'Inter. Il difensore inglese fino a ieri ha lavorato ancora a parte per un problema tendineo. In mattinata le sensazioni sono sembrate positive e oggi parteciperà a parte della seduta col gruppo. Possibile quindi una convocazione contro il Monza e magari qualche minuto da giocare nel finale tra domenica e giovedì con lo Slavia Praga per testare la soglia di sofferenza del tendine.