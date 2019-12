Smalling ha deciso: vuole restare a Roma. A testimoniare l'amore per la città anche la scelta di passare il Natale nella capitale insieme alla famiglia anziché tornare in Inghilterra. ​Il difensore 30enne non prenderà in considerazione offerte per il suo futuro al di fuori della Roma. La società giallorossa sta trattando con il Manchester United per l’acquisto del giocatore a titolo definitivo e l’accordo dovrebbe chiudersi per una cifra tra i 15 e i 20 milioni. A questi vanno aggiunti i 3 già versati per il prestito oneroso. L’obiettivo del ds giallorosso è chiudere la questione già nel mercato di gennaio per evitare possibili intromissioni da parte di altri club.