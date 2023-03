Difensore centrale, forte fisicamente e che conosce bene il calcio italiano. Con un piccolo - ma non da poco - dettaglio in più: la possibilità di liberarsi a parametro zero. Queste quattro caratteristiche fanno sì che Chris Smalling sia uno dei giocatori su cui si sono mosse, nei messi scorsi, più squadre. Juventus e Inter per restare in Italia, con la Roma che però non ha mai perso la speranza di poter convincere l'inglese a rinnovare il contratto in scadenza a giugno. E che nelle ultime settimane respira un maggiore ottimismo sulla possibilità di riuscire in questa impresa, dopo mesi in cui l'addio dell'ex Manchester United sembrava quasi scontato.



PASSI AVANTI - A inizio marzo c'è stato un nuovo appuntamento tra Tiago Pinto e gli agenti di Smalling. Un faccia a faccia positivo, anche se non ancora risolutivo: servirà rivedersi e continuare a trattare sul contratto, per far sì che l'offerta della Roma (un anno con opzione) e la richiesta del giocatore (biennale) coincidano a livello di progetto. Oltre che, ovviamente, dal punto di vista economico. La firma ancora non è arrivata e non è attesa per i prossimi giorni, in questo momento tutti a Trigoria sono centrati sul finale di stagione da vivere da protagonisti in Europa League e in campionato, con la rincorsa a un posto per la prossima Champions League che dovrà ripartire dopo il pesante ko nel derby. Dopodiché sarà il momento anche di definire il futuro. Un futuro che oggi, per Smalling, sembra un po' più giallorosso.