Giornata di presentazioni in casa Roma, dove sono intervenuti in conferenza stampa. Il primo a prendere la parola è stato il difensore tornato in giallorosso: "Questa squadra è più forte dell'anno scorso, non vedo l'ora di iniziare, possiamo toglierci grandi soddisfazioni"."Ciò che ho provato all'aeroporto non l'avevo mai provato in vita mia. Voglio aiutare questa squadra a vincere un trofeo"."Dzeko è tra i migliori capitano al mondo, nel calcio serve un leader, io posso esserlo. In questo gruppo ci sono molti leader, tra cui Dzeko"."Non posso che esprimere il mio orgoglio. Si parla di temi più importanti del calcio, possiamo trasmettere qualcosa. La Roma è un esempio, ha dimostrato grande disponibilità per collaborare con la mia associazione".Spazio, successivamente, per l'attaccante proveniente dal Real Madrid: "Ringrazio Fienga e il club. Quando il mio agente mi ha detto che tra le richieste c'era la Roma, l'idea mi ha attirato. Il Real Madrid sperava che io restassi"."Sono un attaccante giovane, segno e gioco bene dentro l'area. Sono un centravanti moderno, cerco di aiutare i compagni che giocano vicino a me"."Essere qui è un punto d'arrivo, sono molto contento. Mi considero totalmente un giallorosso vista l'opzione di acquisto al termine del prestito. Posso giocare anche con Dzeko, lui ha caratteristiche diverse"."Voleva che restassi, sapevo che altrove avrei avuto più spazio. Nei piani del Real era in uscita Jovic, ma io non potevo lasciar passare un treno come quello della Roma"."Non mi considero la sua riserva, ho molta voglia di far bene. Posso imparare tanto da Dzeko, ci sarà sana concorrenza".