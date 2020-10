Questa volta ci siamo. Chris Smalling è a un passo dal tornare un giocatore della Roma. L’inglese, ancora a Manchester in attesa del via libera per tornare nella capitale, è pronto a riabbracciare i vecchi compagni.



I DETTAGLI - Il gruppo di intermediari guidato da Jozo Palac e la delegazione della Roma composta da Guido Fienga e il vicepresidente Ryan Friedkin hanno chiuso la trattativa con il Manchester United: fumata bianca in serata, con il club inglese che ha accettato 15 milioni di euro per il cartellino del classe 1989.