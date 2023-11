Smalling martedì sera è volato a Londra per un consulto medico con Andy Williams, suo ortopedico di fiducia. Il problema nella zona del tendine tra quadricipite femorale e piatto tibiale non accenna a risolversi, e Smalling non è propenso a giocare sul dolore, come invece gli ha chiesto in maniera nemmeno troppo velata Mourinho. Il rischio è che ci voglia più tempo del previsto con il rientro che potrebbe slittare addirittura a dicembre.