Roma, Smalling vede il rientro: obiettivo Feyenoord

Tra i più grandi risultati che otterrà De Rossi ci sarà senza dubbio il ritorno di Smalling in campo, scrive Il Messaggero. Con l'arrivo del nuovo tecnico, l'inglese sembra aver superato alcuni blocchi (fisici e mentali) che gli impedivano di tornare a disposizione. In una lunga lettera pubblicata due giorni dopo l'annuncio di Daniele, Chris spiegava i motivi che lo hanno tenuto in infermeria per più di quattro mesi e mezzo e certificava l'utilizzo di antidolorifici per accelerare il percorso: "Avendo escluso ogni esperto consultato il ricorso all'intervento chirurgico, non mi resta che confidare nelle compe tenze di chi segue la mia riabilita-zione, la quale, al contrario di quello che si crede, comprende, eccome, antidolorifici". Dunque, a bre ve potrebbe ricevere il via libera dei medici ad allenarsi. A quel punto dovrà sottoporsi a una veloce pre parazione atletica di almeno 10/15 giorni. Non è da escludere che possa tornare a disposizione contro il Feyenoord il 15 febbraio.