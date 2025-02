Roma, contatti con Gasperini: la ricostruzione

Redazione Calciomercato

Quello che ha costruito, valorizzato, vinto con l’Atalanta rappresenta un capitolo di storia che verrà studiata da tutti gli amanti di questo gioco meraviglioso. Il tecnico di Grugliascononostante i favori del pronostico protendessero verso l’invincibile Bayer Leverkusen di Xabi Alonso. Ma tutti i cicli, anche quelli più straordinariamente belli, hanno un inizio e anche un fine e quello del Gasp in nerazzurro sembra destinato a chiudersi la prossima estate con un anno di anticipo rispetto alla naturale scadenza del contratto che lo lega alla società della famiglia Percassi.

Le parole di Luca Percassi, amministratore delegato dell’Atalanta, nell’immediato pre partita di Empoli suonano come una conferma del periodo complicato in temimi di rapporto: “Sicuramente questi temi, visto che siamo insieme da 9 anni con il mister, vanno affrontati a fine stagione e non con così tanto tempo d'anticipo. Proprio per il rapporto e il confronto con lui. Se la sua volontà sarà non rinnovare, lo capiremo, ce ne faremo una ragione”. Da una parte c’è il tecnico che torna a valutare l’idea di provare una nuova esperienza dopo che solo la vittoria dell’Europa League lo aveva convinto ad aspettare sei mesi fa, dall’altra c’è una proprietà che è un esempio di programmazione e deve andare oltre una sincera e legittima riconoscenza nei confronti di un professionista che ha regalato gioie indimenticabili a tutto il popolo nerazzurro.

Un tecnico come Gian Piero Gasperini sul mercato non può che accendere le fantasie di una lunga lista di società. La sensazione è che il tecnico vorrà prendersi tutto il tempo possibile per scegliere il suo destino perché resta una scelta difficile, complicata, per tutta una serie di motivi. Lasciare la comfort zone di Bergamo, dove negli ultimi 3 anni era diventato un manager all’inglese, per tuffarsi in una nuova esperienza richiede uno sforzo significativo a 360 gradi. Si è parlato di Napoli per un ipotetico post Antonio Conte ma allo stato attuale c’è solo un club italiano che ha mosso un primo passo ufficioso:Si tratta solo di un primo passaggio informale nel rispetto dell’Atalanta e dei contratti in essere, ma la Roma su Gasperini è pronta a fare sul serio in caso di segnali di apertura da parte del diretto interessato.