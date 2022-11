Per Mourinho il ritiro in Portogallo sarà fondamentale per preparare la squadra alla seconda parte di stagione. Non è certa la presenza di Wijnaldum, che in caso andrebbe soprattutto per fare gruppo, mentre non è scontata l’assenza di Solbakken.

Il norvegese in questo momento si trova in Messico, con la fidanzata e sta spingendo (come Pinto) affinché il Bodo lo liberi con quindici giorni di anticipo e possa fare il rischiamo di preparazione con i suoi nuovi compagni. Lo scrive Il Corriere dello Sport.