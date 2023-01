Camara ha incassato una botta alla caviglia e potrebbe non partire per Milano, così come Solbakken ancora alle prese con la riatletizzazione. Il norvegese - si legge su 'Il Messaggero' - sta bene, ma non è ancora in grado né di giocare 90 minuti né di subentrare a partita in corso. È rimasto troppi giorni fermo (l’ultima partita l’ha giocata il 20 novembre), inoltre, ha accusato un leggero infortunio a dicembre che ha dovuto curare in Norvegia. Fattori che stanno ritardando il suo esordio e che si aggiungono all’ostracismo del Bodo, che gli ha ordinato di non aggregarsi alla squadra prima del 31 dicembre.