Sokbakken saluta Roma dopo 6 mesi. Il norvegese si trasferirà all'Olympiakos. In mattinata era già stato annunciato questo come il giorno decisivo per l'ex Bodo che, nonostante l'interesse anche da parte del Sassuolo, ha scelto la Grecia. Le parti sono a lavoro per chiudere la trattativa sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto. Ora si può tentare l'assalto ad un difensore.