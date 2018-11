Edoardo Soleri, attaccante della Roma, in prestito all’Almere City, parla a Tuttocalcionews, rivelando i suoi desideri futuri: “Perché l’Olanda? Venivo da un anno in cui avevo giocato poco a Spezia e avevo giocato bene e abbastanza con l’Almeria, quindi la mia priorità era trovare maggior continuità per segnare un po’ di più. Qui il nostro allenatore mi ha fatto sentire subito importante, il campionato di serie B olandese è di buon livello e sono felice di quest’esperienza. Ovviamente, un domani vorrei ritornare in Italia.”