Uno dei pochi mercati rimasti ancora aperti è quello turco, con i principali club che hanno acceso i riflettori anche in Serie A per cercare rinforzi. In Italia infatti è possibile fare cessioni, e per questo il Galatasaray ha messo gli occhi su Celik della Roma: secondo La Gazzetta dello Sport i turchi hanno chiesto il giocatore ma da parte del gm giallorosso Pinto è arrivato un secco no.