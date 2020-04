. Che intanto è sempre in attesa di un rinnovo di contratto su cui si sta lavorando da diverso tempo.Il classe ’96 attualmente va in scadenza a giugno del 2022.grazie alla quale qualunque club può versare alla Roma la cifra richiesta e prendere così il giocatore. Senza bisogno di trattare con il club.. Dopo l’addio di Florenzi è l’ultimo romano rimasto in squadra, e vorrebbe continuare ad esserlo. La scorsa estate l’inter ci aveva fatto più di un pensiero, ma l’idea del centrocampista è sempre stata chiara: divenire il nuovo simbolo e capitano della Roma. Anche per questo, secondo quanto appreso da calciomercato.com,Soprattutto in un momento così difficile a causa dell’emergenza coronavirus.