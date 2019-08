Nome nuovo per il mercato della Roma. Il direttore sportivo Petrachi ha effettuato un sondaggio per Rony Lopes, 23enne attaccante esterno portoghese del Monaco. Sulle sue tracce c'è anche il Siviglia.



In uscita Dzeko è destinato all'Inter e Schick aspetta il Borussia Dortmund, così i giallorossi possono regalare a Fonseca un paio di nuove punte. Sul mercato italiano i sogno sono sempre Icardi (Inter) e Higuain, mentre all'estero interessano Mariano Diaz (Real Madrid) e Ben Yedder (Siviglia).