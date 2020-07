Aspettando l'apertura del calciomercato, la Roma prepara le prime mosse per la prossima stagione e resta l'intenzione di puntare ancora sulla linea verde. Come riferisce Teleradiostereoc'è stato un sondaggio del club giallorosso per Melvin Bard, terzino sinistro del Lione. Classe 2000, Bard vanta una sola presenza in prima squadra ed è anche nel mirino del Bayern Monaco, che con il Lione vanta ottimi rapporti.