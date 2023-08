A cauda dell'insicurezza di Duvan Zapata sul vestire la maglia giallorossa la prossima stagione, la Roma si è mossa per trovare un'alternativa. Abel Ruiz, del Braga, già Under 21 spagnolo, ha affrontato recentemente la Roma in amichevole ad Albufeira. Lo scorso anno ha segnato 8 gol in campionato. E’ un profilo che stuzzica Tiago Pinto, un’idea per il futuro.