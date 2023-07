Sono 12 milioni per l'estero, 20 per l'Italia. A partire da oggi non sentirete più questo tormentone per l'attaccante della Roma,o meglio non lo sentirete più per questa sessione di calciomercato perchépresenti nel contratto firmato ormai un anno fa con i giallorossi,. Torneranno valide in vista della prossima estate di mercato quella 2024/25 a meno che il giocatore e il suo entourage non arrivino ad eliminarle in quella che, a partire da oggi, diventa la priorità assoluta per la società giallorossa:ma nessuno le ha pagate. Finora, infatti, il Chelsea aveva fatto un semplice sondaggio,e qualchesolo un tentativo per provare a capire le intenzioni del giocatore (va ricordato che la clausola rescissoria è uno strumento che, ufficialmente, è il giocatore a dover pagare e non la società che compra) e la possibilità di portarlo via dalla Capitale. Niente da fare, conUna scelta dettata dal legame nato con l'allenatore portoghese e con la piazza romana, maPer la Romaha accettato cifre contenute di ingaggio per il primo anno (compensate dall'inserimento delle due clausole), ma con la promessa di un rinnovo a cifre più alte che avrebbe da un lato annullato le clausole e dall'altro lo avrebbe blindato. I discorsi e le trattative sono iniziate da tempo, ma non sono ancora arrivate a conclusione. Ora che le clausole non valgono più. La richiesta è di altri 3 anni dache lo renderebbero il più pagato della rosa. Il tempo per le clausole è finito, quello per il rinnovo da oggi inizia a scorrere veloce.