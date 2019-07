La Roma ha deciso di chiudere per Veretout. La lunga corsa col Milan per il centrocampista francese ha visto poche ore fa il sorpasso dei giallorossi per la corsa al francese nei discorsi con la Fiorentina. Petrachi, viste le difficoltà per arrivare ad Almendra, ha rilanciato con la Viola offrendo 19 milioni più due di bonus. ​ L’outsider principale il Milan – oltre ad un sondaggio del Lione, ma il francese vuole rimanere in Italia -, non arriva alla cifra offerta dalla Roma.



GIALLO SOCIAL - Intanto sui social è giallo: la moglie, che oggi rientrava da Nantes a Firenze, ha postato una foto su Instagram nella quale saluta Veretout. Il francese è quindi in partenza su un altro aereo, probabilmente destinazione Milano, la sede del mercato. Per il francese è pronto un quinquennale da 2,5 milioni più bonus a stagione. Manca solo una cosa...



LA VOLONTA' DI VERETOUT - Il centrocampista francese non ha ancora sciolto i suoi dubbi: il Milan lo attrae, la Roma meno. Per questo i giallorossi non hanno ancora chiuso l'affare: sorpasso sì, ma non ancora decisivo per la fumata bianca finale.