Petrachi prova a piazzare il colpo a sorpresa. Il direttore sportivo della Roma, così come fatto per Smalling, in poche ore ha contattato alcuni intermediari e sondato il terreno per ​Mkhitaryan dell'Arsenal. ​L'armeno ha già dato la sua disponibilità visto che all'Arsenal gioca sempre più col contagocce. L’ex giocatore anche del Borussia Dortmund e del Manchester United sarebbe l’esterno perfetto per lo scacchiere di Paulo Fonseca. Si tratterebbe del secondo acquisto dalla Premier nell'ultima settimana anche grazie ai contatti di Franco Baldini.



COSA MANCA - Roma e Arsenal stanno trattando su un prestito oneroso con diritto di riscatto. Più che le cifre dell'affare (si valuta prestito a 4 milioni con riscatto a 15) è però il valore dello stipendio dell'attaccante che attualmente guadagna circa 4 milioni a stagione. La Roma chiede un contributo all'Arsenal, ma alla fine potrebbe anche accettare di pagare l'intero ingaggio. Decisiva la mattina di domani.