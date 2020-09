Avanti, Pedro. Che ora si allena con i compagni. Lo spagnolo è reduce da una sub-lussazione alla spalla destra rimediata nella finale di FA Cup tra Arsenal e Chelsea e sta cominciando a riprendere confidenza con il campo con esercitazioni tattiche in gruppo e sedute individuali, senza contatti fisici, scrive Il Messaggero.

Nei prossimi giorni proseguirà questo tipo di allenamento abbinato a terapie per tentare di essere a disposizione per la prima di campionato a Verona.