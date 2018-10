Arrivato la scorsa estate nell'ambito dell'affare Nainggolan, e tra lo scetticismo generale, nessuno si aspettava da lui un impatto così importante. Parliamo di Davide Santon, che dopo anni difficili a Milano, sta cercando riscatto in giallorosso. Guardando le statistiche pubblicate dal sito LaRoma24.it, il suo impatto sulla squadra è stato tutt'altro che banale. Santon, infatti, è il giocatore (tra quelli con almeno 5 presenze) con la percentuale di vittoria più alta. Con lui in campo la Roma ha vinto nel 67% delle occasioni. Cinque presenze stagionali e una sola sconfitta, quella di San Siro contro il Milan, nella quale, tra l'altro, giocò appena 14'. Per il resto numeri perfetti, con 2 pareggi e 3 vittorie.

Tra i giocatori in doppia cifra come presenze, il migliore è Stephan El Shaarawy che ha dalla sua il 50% di vittorie. Tra i peggiori figur Marcano, che con 270' minuti in campo ha una percentuale del 25% di vittorie.