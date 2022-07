È stato avvistato a Ciampino e a breve potrebbe diventare un giocatore della Roma. Solbakken, che ha un accordo da tempo coi giallorossi, potrebbe aver ottenuto il via libera dal Bodo. L’attaccante ha il contratto in scadenza a dicembre ma potrebbe liberarsi prima di fronte a una somma vicina ai 2,5 milioni. Solbakken si troverebbe in queste ore a Roma pronto ad aggregarsi alla squadra di Mourinho.